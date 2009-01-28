Интернет магазин литых дисков

Дизайн готов. Необходимо нарезать и залить. Плюс необходимы будут некоторые доп. ресурсы. Подробности уже в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание! Прежде чем предлагать свои услуги, прошу внимательно ознакомиться с проектом!
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Нужен магазин литых дисков полностью идентичный по ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ и НАПОЛНЕНИЮ* этому: www.fox-wheels.com.ua (разделы РЕПЛИКА, НОВОСТИ, СТАТЬИ можно исключить).
Организация каталога дисков/шин и системы подбора дисков/шин ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ и размерам полностью должна сохраниться. (т.е. должна быть БД автомобилей с параметрами колесных дисков).
Обратите внимание на выводимую информацию о максимально/минимально допустимых размеров колес для автомобилей. См. приложение. (т.е. задаешь г.в. авто, марку, модель и получаешь информацию о размере колес которые можно установить).
Наличие системы управления контентом обязательно.
Всё наполнение состоит из 1/3 товаров сайта www.fox-wheels.com.ua
+ несколько дополнительных функций:
1. В галерее, при клике на авто открывается отдельное окошко в котором можно посмотреть несколько фотографий данного автомобиля (http://www.fox-wheels.com.ua/gallery.php?page=1). Желательно если это будет флэшка или ajax или просто КРАСИВОЕ окошко.
2. Возможность просмативать галерею фильтруя фото по брэндам дисков и по автомобилям.
3. Возможность диски одного брэнда разбить на разные модельные линии. (т.е. чтоб модели открывались не кучей, а были разбиты на группы).
4. Проигрыватель музыки (пример: www.lexani.com)
ДИЗАЙН
Дизайн сайта новый (в стиле "люкс") и ничего общего с указанным выше сайтом не должен иметь.
Примеры стилей которые более или менее нравятся:
Если вы можете разработать функциональную часть, но не тянете дизайн - всё равно дайте знать!
*НАПОЛНЕНИЕ
Контент надо будет взять с двух сайтов. Вся необходимая исходная информация на них есть.
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