Интернет магазин литых дисков

Сайты «под ключ»Закрыт39 заявок600 просмотров
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Внимание! Прежде чем предлагать свои услуги, прошу внимательно ознакомиться с проектом!

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Нужен магазин литых дисков полностью идентичный по ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ и НАПОЛНЕНИЮ* этому: www.fox-wheels.com.ua (разделы РЕПЛИКА, НОВОСТИ, СТАТЬИ можно исключить).

Организация каталога дисков/шин и системы подбора дисков/шин ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ и размерам полностью должна сохраниться. (т.е. должна быть БД автомобилей с параметрами колесных дисков).

Обратите внимание на выводимую информацию о максимально/минимально допустимых размеров колес для автомобилей. См. приложение. (т.е. задаешь г.в. авто, марку, модель и получаешь информацию о размере колес которые можно установить).

Наличие системы управления контентом обязательно.

Всё наполнение состоит из 1/3 товаров сайта www.fox-wheels.com.ua

+ несколько дополнительных функций:

1. В галерее, при клике на авто открывается отдельное окошко в котором можно посмотреть несколько фотографий данного автомобиля (http://www.fox-wheels.com.ua/gallery.php?page=1). Желательно если это будет флэшка или ajax или просто КРАСИВОЕ окошко.

2. Возможность просмативать галерею фильтруя фото по брэндам дисков и по автомобилям.

3. Возможность диски одного брэнда разбить на разные модельные линии. (т.е. чтоб модели открывались не кучей, а были разбиты на группы).

4. Проигрыватель музыки (пример: www.lexani.com)

ДИЗАЙН

Дизайн сайта новый (в стиле "люкс") и ничего общего с указанным выше сайтом не должен иметь.

Примеры стилей которые более или менее нравятся:

www.lexani.com

www.dubmag.net

www.giovannawheels.com

Если вы можете разработать функциональную часть, но не тянете дизайн - всё равно дайте знать!

*НАПОЛНЕНИЕ

Контент надо будет взять с двух сайтов. Вся необходимая исходная информация на них есть.

15 лет назад
TurboFreak
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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