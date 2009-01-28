90 однотипных сайтов на Joostina

Предоплаты нет, поэтапная оплата! Структура, тех. задание и примерный вариант дизайна есть. Сайт с системой управления, позволяющей редактировать информацию в любых разделах сайта, прописывать нужные теги прямо в CMS, создавать любую структуру меню без навыков программирования. Сам ...
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Состав задач:
1. Создать конвейером 90 однотипных по структуре 3-уровневых сайтов по 30-50 стат. стр. каждый: см. Приложение
2. Дизайн: подобрать готовый шаблон под 1024 с мин редактированием (вставить в шапку логотип, фото по тематике, icq, сменить цвет фона и рамок). Тематик всего несколько, есть до 10 сайтов в одной тематике.
3. зарегистрировать в LI, каталогах рамблертоп100 и mail.ru и вставить в футер коды этих счетчиков
4. Вставить код Адсенс и заполнить однотипно стр. Контакты. Больше никакой контент вставлять не нужно.
5. залить на наш сервер
График работ: 2 сайта в день, 10 в неделю. Быстрее не нужно.
Оплата по факту WMZ/WMR за каждые 10 сайтов (еженедельно)
В аську личку и пр. просьба НЕ БЕСПОКОИТЬ. Выбор в тендере по цене + отзывы.
Предложения без цены не рассматриваются
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