90 однотипных сайтов на Joostina

Состав задач:

1. Создать конвейером 90 однотипных по структуре 3-уровневых сайтов по 30-50 стат. стр. каждый: см. Приложение

2. Дизайн: подобрать готовый шаблон под 1024 с мин редактированием (вставить в шапку логотип, фото по тематике, icq, сменить цвет фона и рамок). Тематик всего несколько, есть до 10 сайтов в одной тематике.

3. зарегистрировать в LI, каталогах рамблертоп100 и mail.ru и вставить в футер коды этих счетчиков

4. Вставить код Адсенс и заполнить однотипно стр. Контакты. Больше никакой контент вставлять не нужно.

5. залить на наш сервер

График работ: 2 сайта в день, 10 в неделю. Быстрее не нужно.

Оплата по факту WMZ/WMR за каждые 10 сайтов (еженедельно)

В аську личку и пр. просьба НЕ БЕСПОКОИТЬ. Выбор в тендере по цене + отзывы.

Предложения без цены не рассматриваются