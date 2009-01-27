Разработка dating-сайта под ключ

Необходимо рассчитать предварительный бюджет и сроки по стоимости разработки под ключ dating-сайта.

Минимальные требования - в приложении.

На данной стадии требуется приблизительная оценка стоимости разработки сайта с делением на части (N - за такие функции, Y - за такие функции и т.п.) и оценка проекта по времени исполнения (желательно с делением на этапы).

Предложения оставляйте в проекте, а не пишите в ЛС.