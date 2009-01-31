Бизнес сайт+магазин

Сайт с элементами флеш под ключ. Должно быть стильно, небанально (с юмором).Креатив очень приветствуется. Разделов на сайте 13. Дизайн каждого раздела должен отличаться от другого раздела. В каждом разделе будет по 3-4 подразделы. Некоторые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: недвижимость, строительные материалы, образование, финансовая независимость.
особенности 1 раздела - поисковик, формы анкет. все как на других сайтах агентств недвижимости.
особенности 2,3 раздела - интернет магазин
особенности 4 и всех остальных - то что нужно будет автоматически наполнять сайт статьями из указанных адресов.(адреса могут добавляться). Ну и возможность управлять сайтом(редактировать, добавлять, удалять).
Прошу внимательно изучить прикрепленное ТЗ. Бюджет ограничен -350 долл.
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