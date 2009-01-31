Бизнес сайт+магазин

Тематика: недвижимость, строительные материалы, образование, финансовая независимость.

особенности 1 раздела - поисковик, формы анкет. все как на других сайтах агентств недвижимости.

особенности 2,3 раздела - интернет магазин

особенности 4 и всех остальных - то что нужно будет автоматически наполнять сайт статьями из указанных адресов.(адреса могут добавляться). Ну и возможность управлять сайтом(редактировать, добавлять, удалять).

Прошу внимательно изучить прикрепленное ТЗ. Бюджет ограничен -350 долл.