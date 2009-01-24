Сделать два сайта-визитки

Требуется сделать два личных сайта.

На сайтах должны быть лента новостей, статические страницы, фото/видео галереи. Можн использовать сущевствующие CMS, главное чтобы не очень опытный человек мог редактировать материалы на сайте.

Дизайны предоставляются, нужно только сверстать и поцепить на движок.

Жду предложений!

Более подробное ТЗ после выбора подрядчика.

P.S. Просьба, в личку не писать.