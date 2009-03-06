Сайт для студии художественной ковки

$1000
Сайты «под ключ»Завершен34 заявки581 просмотр
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Основные конкуренты - сайты mkuznetsov; sklevsha; kovka-lux; tkovka. Срок изготовления-до 10 дней. Разработать сайт с нуля, фирменный логотип, шрифт, визитки, макет для баннерной рекламы(на улице), макет для рекламы на автомобиль Газель.Должны быть счетчики посещаемости, система управления контентом CMS написанная на PHP5, База данных PostgreSQL, установить на сайт фавикон. В дальнейшем сайт планируем наполнять самостоятельно - следовательно нужна доступная система. В приложении информация, которая должна соделжаться на главной странице

15 лет назад
gordeeva
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
21 день назад
15 лет назад
$1000
10 дней
Отличная работа! Спасибо! Все было выполнено в срок и очень красиво! Все наши замечания сразу же исправлялись. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!!!
Юлия - очень хорошая, честная, общительная заказчица:))) Всегда хорошее настроение.Всегда на связи. Четкое задание. Все на высоком уровне, как впрочем и сами работы по художественной ковке. Я надеюсь, что новый сайт принесет море клиентов. СПАСИБО!
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