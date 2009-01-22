Содание домашнего сайта для установки на NAS

Сайт для тур фирмы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт отвечающий следующим требованиям:
1. Создание сайта на каком-нить продвинутом CMS (типа Joomla и тп).
2. Возможность авторизации пользователей для разделения доступа к содержимому сайта
3. Создание фото и видео галерей - открытых и закрытых
4. Стандартное наполнение сайта + форум
5. Возможность быстрой смены скинов сайта
6. Возможность резервного копирования и восстановления сайта
7. Помощь в выбор NAS'а ( как вариант freenas.org )
8. Регистрация доменного имени и "привязка" его к созданному сайту.
Для уточнения деталей и ускорения процесса запуска проекта - звоните и пишите. Контактная инфа в деталях.
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