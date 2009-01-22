Содание домашнего сайта для установки на NAS

$250
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок181 просмотр
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Требуется создать сайт отвечающий следующим требованиям:

1. Создание сайта на каком-нить продвинутом CMS (типа Joomla и тп).

2. Возможность авторизации пользователей для разделения доступа к содержимому сайта

3. Создание фото и видео галерей - открытых и закрытых

4. Стандартное наполнение сайта + форум

5. Возможность быстрой смены скинов сайта

6. Возможность резервного копирования и восстановления сайта

7. Помощь в выбор NAS'а ( как вариант freenas.org )

8. Регистрация доменного имени и "привязка" его к созданному сайту.

Для уточнения деталей и ускорения процесса запуска проекта - звоните и пишите. Контактная инфа в деталях.

15 лет назад
Adamoff
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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