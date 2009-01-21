Сайт частной гостиницы

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок347 просмотров
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Название сайта:

Частная гостиница «Малахит»

2. Назначение сайта:

Представление Заказчика в Интернет: Информация о гостинице, номера и услуги, цены, возможность бронирования. Кроме того представлена информация о курорте Геленджик: экскурсии по курорту, достопримечательности, объекты развлечений и отдыха, фотоальбом. Указан юридический адрес, почтовый адрес, контактная информация, банковские реквизиты частной гостиницы.

3. Язык сайта: Русский.

4. Дизайн сайта: Желательно использовать панорамную фотографию Геленджика и фото фасада гостиницы.

Дизайн сайта согласовывается с заказчиком.

5. Структура сайта

Желательны ваши предложения и рекомендации.

Сайт содержит следующие разделы:

- Главная страница: краткая презентация гостиницы, новости, информация о скидках. Ну и навигация понятное дело.

- Номера. Описаны виды номеров, условия проживания, цены. Цены могут меняться несколько раз за сезон.

Всего номеров 4 вида по 2-3 фото и небольшой текст.

- Услуги. Питание, бассейн, бильярд, сауна, массажный кабинет.

От 1 до 3 фото каждой услуги. Теста практически нет. Одна-две строчки на услугу.

- Гостевая книга – отзывы клиентов об отдыхе.

- Геленджик. Отдых и развлечения: Информация об экскурсиях, достопримечательностях, объектах развлечений и отдыха.

О городе страница и несколько фото.

10-15 экскурский. В каждой экскурсии 2-3 фотографии и несколько абзацев текста.

20-30 достопримечательностей, примерно столько же объектов развлечений. Объем тот же.

Информация по разделу имеется в полном объеме.

- Фотоальбом. Фотографии города с описаниями.

100-200 по тематическим разделам. Возможно с названиями фотографий.

Разумно ли сделать возможность самостоятельного добавления фотографий?

- Бронирование. Форма отправки заявки на бронирование. Инфа о предоплате.

- Контакты. Юридический и прочие адреса, телефоны, факс, email, банковские реквизиты, а также интерактивная форма, с которой любой посетитель сайта может отправить вам письмо.

- Информация для дилеров. Приглашение к сотрудничеству, условия сотрудничества и т.п.

Пока под вопросом. Возможно будет помещено в раздел контакты.

- Дополнительная информация в виде информеров на главной странице: погода в Геленджике, счетчики посещаемости.

Кроме того, нужно пару-тройку банеров для последующей рекламной компании.

Ну и простейшая регистрация в основных поисковиках и тур каталогах.

ВАЖНО: Текст имеется только в общем виде, видимо нужно его художественно приукрасить и долить воды.

15 лет назад
TAN72
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Saori-as
Style 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$500
20 дней
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