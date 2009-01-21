Сайт частной гостиницы

Сайт для тур фирмы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Название сайта:
Частная гостиница «Малахит»
2. Назначение сайта:
Представление Заказчика в Интернет: Информация о гостинице, номера и услуги, цены, возможность бронирования. Кроме того представлена информация о курорте Геленджик: экскурсии по курорту, достопримечательности, объекты развлечений и отдыха, фотоальбом. Указан юридический адрес, почтовый адрес, контактная информация, банковские реквизиты частной гостиницы.
3. Язык сайта: Русский.
4. Дизайн сайта: Желательно использовать панорамную фотографию Геленджика и фото фасада гостиницы.
Дизайн сайта согласовывается с заказчиком.
5. Структура сайта
Желательны ваши предложения и рекомендации.
Сайт содержит следующие разделы:
- Главная страница: краткая презентация гостиницы, новости, информация о скидках. Ну и навигация понятное дело.
- Номера. Описаны виды номеров, условия проживания, цены. Цены могут меняться несколько раз за сезон.
Всего номеров 4 вида по 2-3 фото и небольшой текст.
- Услуги. Питание, бассейн, бильярд, сауна, массажный кабинет.
От 1 до 3 фото каждой услуги. Теста практически нет. Одна-две строчки на услугу.
- Гостевая книга – отзывы клиентов об отдыхе.
- Геленджик. Отдых и развлечения: Информация об экскурсиях, достопримечательностях, объектах развлечений и отдыха.
О городе страница и несколько фото.
10-15 экскурский. В каждой экскурсии 2-3 фотографии и несколько абзацев текста.
20-30 достопримечательностей, примерно столько же объектов развлечений. Объем тот же.
Информация по разделу имеется в полном объеме.
- Фотоальбом. Фотографии города с описаниями.
100-200 по тематическим разделам. Возможно с названиями фотографий.
Разумно ли сделать возможность самостоятельного добавления фотографий?
- Бронирование. Форма отправки заявки на бронирование. Инфа о предоплате.
- Контакты. Юридический и прочие адреса, телефоны, факс, email, банковские реквизиты, а также интерактивная форма, с которой любой посетитель сайта может отправить вам письмо.
- Информация для дилеров. Приглашение к сотрудничеству, условия сотрудничества и т.п.
Пока под вопросом. Возможно будет помещено в раздел контакты.
- Дополнительная информация в виде информеров на главной странице: погода в Геленджике, счетчики посещаемости.
Кроме того, нужно пару-тройку банеров для последующей рекламной компании.
Ну и простейшая регистрация в основных поисковиках и тур каталогах.
ВАЖНО: Текст имеется только в общем виде, видимо нужно его художественно приукрасить и долить воды.
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