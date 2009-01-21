Интернет-порталы, интернет-магазины, социал. сети

Надо сделать портал уровня http://pegast.com.ua, http://teztour.com, http://anextour.ru. Интересует цена и сроки выполнения. Жду предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазины, интернет-порталы, социальные сети! Интересуют готовые проекты с исходниками! Возможность Вами сделать редизайн будет приветствоваться!
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