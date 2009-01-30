Компания ПАПА-КЛИМАТ

$400
Сайты «под ключ»Завершен52 заявки609 просмотров
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Компания будет заниматься (только!!!)дорогими кондиционерами и сплит-системами.Стиль,дорогой,богатый,гламурный до безобразия(слова директора).Все под ключ:ФС, от печати до сувениров,сайт под ключ

15 лет назад
gorholod
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Dream_design
Богдана 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$150
7 дней
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!Всем рекомендую.
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