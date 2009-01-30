Компания ПАПА-КЛИМАТ

Здравствуйте, нужно сделать проекта социальную... Она будет предназначенна для людей одного профиля со мной..это предпрениматели!!!! ТЗ составлять я не умею, и этим Вы так же будете заниматся... Проект расчитан на посещаемость более 20к в сутки!!!! Писать все нужно с ...