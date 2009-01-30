Компания ПАПА-КЛИМАТ

Тематика: недвижимость, строительные материалы, образование, финансовая независимость. особенности 1,2 раздела - поисковик, формы анкет, личный кабинет . все как на других сайтах агентств недвижимости. Ну и возможность управлять сайтом(редактировать, добавлять, удалять). Дизайн имеется, нужно сверстать и ...
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Компания будет заниматься (только!!!)дорогими кондиционерами и сплит-системами.Стиль,дорогой,богатый,гламурный до безобразия(слова директора).Все под ключ:ФС, от печати до сувениров,сайт под ключ
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