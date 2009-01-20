Создание корпоративного сайта

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт40 заявок573 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать сайт.

Дизайн сайта уже имеется.

Доменное имя тоже.

Сайт должен включать:

• Регистрация/авторизация

• Калькулятор расчета заказа

• Форум

• Новостные страницы

• Страницы с каталогом продукции

Необходимо разработать так, чтобы любой другой человек, не разбирающийся в программировании, мог свободно пользоваться внутренним интерфейсом сайта и добавлять/убирать фото, изменять новости и текстовое наполнение.

А так же сайт должен быть разработан так, чтобы любой другой программер мог в нем свободно разобраться и чтобы его легко было продвигать, без глюков в сайте.

В общем и целом необходимо:

• Функциональность

• Простота

• Легкость в обращении и продвижении

Наши условия:

• Работаем только с Юр.лицом и только по договору.

Желательно, чтобы форма договора у вас уже была.

• Бюджет: 25 000р.

• Желательно, чтобы вы проживали в Москве, в случае если необходимо будет

подъехать в офис.

15 лет назад
fabrikafutbolok
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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