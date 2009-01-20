Создание корпоративного сайта

Нужен сайт интернет -магазина , ничего высоко-бюджетного , желательно на базе бесплатных CMS можно на joomla. В качестве примера и тематики згодится вот это http://www.videomag.zp.ua/index.php , но с дизайном поновее.Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт.
Дизайн сайта уже имеется.
Доменное имя тоже.
Сайт должен включать:
• Регистрация/авторизация
• Калькулятор расчета заказа
• Форум
• Новостные страницы
• Страницы с каталогом продукции
Необходимо разработать так, чтобы любой другой человек, не разбирающийся в программировании, мог свободно пользоваться внутренним интерфейсом сайта и добавлять/убирать фото, изменять новости и текстовое наполнение.
А так же сайт должен быть разработан так, чтобы любой другой программер мог в нем свободно разобраться и чтобы его легко было продвигать, без глюков в сайте.
В общем и целом необходимо:
• Функциональность
• Простота
• Легкость в обращении и продвижении
Наши условия:
• Работаем только с Юр.лицом и только по договору.
Желательно, чтобы форма договора у вас уже была.
• Бюджет: 25 000р.
• Желательно, чтобы вы проживали в Москве, в случае если необходимо будет
подъехать в офис.
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