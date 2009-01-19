Правильно прикрутить шаблон к oscommerce

Нужен качественный файловый хостинг с оригинальным дизайном, удобным поиском, отличной системой управления + управление рекламой + управлением получением средств от пользователей . Аналог например, http://depositfiles.com или http://fileshare.in.ua/ Так же нужен сайт "спутник", аналог http://megalife.com.ua. Жду в течение ...
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Все есть и шаблон и движок. - сайт mobilebee.org.ua - выдает ошибку. нужно исправитью и чтоб шаблон отображался верно
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