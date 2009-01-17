Нужно создать аналог trainexstock.ru

Нужен качественный файловый хостинг с оригинальным дизайном, удобным поиском, отличной системой управления + управление рекламой + управлением получением средств от пользователей . Аналог например, http://depositfiles.com или http://fileshare.in.ua/ Так же нужен сайт "спутник", аналог http://megalife.com.ua. Жду в течение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать биржу обмена валют, аналог trainexstock.ru, но с небольшими доработками.
Кто может взяться за такую работу и сколько примерно будет стоить создание такого сервиса?
PS Более подробное задание опишу при заинтересованности фрилансеров.
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