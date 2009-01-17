Нужно создать аналог trainexstock.ru

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок155 просмотров
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Нужно создать биржу обмена валют, аналог trainexstock.ru, но с небольшими доработками.

Кто может взяться за такую работу и сколько примерно будет стоить создание такого сервиса?

PS Более подробное задание опишу при заинтересованности фрилансеров.

15 лет назад
Chop
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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