Chop

Викторович Владимир Chop

 
47 летУкраина/Полтава
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно создать аналог trainexstock.ru

    Нужно создать биржу обмена валют, аналог trainexstock.ru, но с небольшими доработками. Кто может взяться за такую работу и сколько примерно будет стоить создание такого сервиса? PS Более подробное задание опишу при заинтересованности фрилансеров.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Автообменник WM - UkrMoney

    $300

    Создать и помочь настроить очень простой и понятный обменник (регистрация пользователей не обязательна). Автообменник WM - UkrMoney, возможность надстроек (добавления других элект. валют и т.д.) Возможность експорта котировок для сайтов "мониторинг обменников" Создание простеньких информеров для сайтов в ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Портал недвижимости

    $2500

    Создать красивый, удобный портал недвижимости. Должна присутствовать удобная форма добавления предложений недвижимости для посетителей. (Денег на проект нет. Расчет в кредит через WebMoney на год, есть персональный аттестат)

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог квартир посуточно и гостинец

    $100

    Создать каталог посуточных квартир: строгий, солидный, понятный, стильный, с системой поиска и автоматической регистрацией и заполнением форм, на основе какой-то CMS на выбор. Я бы предложил какой-то сайт для копирования который мне понравился, но не ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет-казино "под ключ"

    Требуется разработать интернет-казино "под ключ", версия на двух языках: русский и английский. Не плохо бы прикрутить видео-рулетку. Особое внимание должно быть уделено безопасности. Команда разработчиков желательно из Украины (но не обязательно) Хочется увидеть подобие Глобовских проектов, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад