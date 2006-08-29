Нужно создать биржу обмена валют, аналог trainexstock.ru, но с небольшими доработками. Кто может взяться за такую работу и сколько примерно будет стоить создание такого сервиса? PS Более подробное задание опишу при заинтересованности фрилансеров.
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