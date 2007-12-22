Суть: на странице есть поле select, например: Мне нужно чтобы при выборе параметров в нужном мне месте появлялся определенный текст, например если я выбираю Параметр 1, то у меня появляется Текст 1. Если Параметр 2, то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать и помочь настроить очень простой и понятный обменник (регистрация пользователей не обязательна).
Автообменник WM - UkrMoney, возможность надстроек (добавления других элект. валют и т.д.)
Возможность експорта котировок для сайтов "мониторинг обменников"
Создание простеньких информеров для сайтов в виде банеров или просто красивых банеров.
установка скидок от суммы обмена (для разового обмена)
Партнерка желательна, но не обязательна
Безопасность и надежность прежде всего.
PS бюджет ограничен $300 проэкты превыщающие этот лимит рассматриваться не будут.
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