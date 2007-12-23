Простой скрипт для сайта - сборка формы в письмо

Нужен скрипт - сбор данных из формы в письмо и отправка его по двум адресам сразу.

Письмо состоит из описаний полей и их введенных значений.

Каждое значения поля - на отдельной строке (через пустую строку), кроме размеров (он в одну строку)

Тема письма - "Заказ с сайта Interflexo.ru"

Форма - отсюда: http://interflexo.ru/order.html

Скрипт - пхп.

Желающие - пишите в личную почту с указанием стоимости этой работы.

Оплата - WMR.

Спасибо!