Простой скрипт для сайта - сборка формы в письмо

Веб-программированиеЗавершен6 заявок155 просмотров
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Нужен скрипт - сбор данных из формы в письмо и отправка его по двум адресам сразу.

Письмо состоит из описаний полей и их введенных значений.

Каждое значения поля - на отдельной строке (через пустую строку), кроме размеров (он в одну строку)

Тема письма - "Заказ с сайта Interflexo.ru"

Форма - отсюда: http://interflexo.ru/order.html

Скрипт - пхп.

Желающие - пишите в личную почту с указанием стоимости этой работы.

Оплата - WMR.

Спасибо!

16 лет назад
alex_idea
Пырков 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
klimz
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-2)
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работа проходила быстро, без проблем. Побольше таких заказчиков.)
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