alex_idea

Пырков alex_idea

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фотография Дизайн Креатив Реклама

Профессиональная фотосъемка и обработка изображений

Выездная фотостудия с качественным импульсным светом Einstein 640

Предметная фотосъемка для рекламы, маркетплейсов, сайтов, личного бренда

Верстка и дизайн полиграфической продукции, баннеров и макетов сайтов

Сайты и магазины на платформах Bitrix24, Tilda

Простая видеосъемка и монтаж (статика без спецэффектов), микрофон

Оформление профилей в социальных сетях, сбор аудиторий ВК (TargetHunter)

Гео: Москва и Московская область (восточное направление)

Tilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Flash-презентация

    Нужно сверстать на Флеше презентацию. пример на похожую работу: http://narod.ru/disk/59431255001.94d17888f1c493c23f9af2a6acf1e023/italsofa_ipp_luglio12.zip.html Оплата - Я.Деньги.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт фотогалерея

    Нужно сверстать сайт для фотографа с системой управления галереями. Основа сайта - грамотно нарезанный и сверстанный в html дизайн, листание фоток - javascript. + галереи, листающиеся мышью как на http://joelgrimes.com/ (мышь-стрелка, меняющая направление) + Простые страницы (около ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простая программа печати наклеек в трансп.компании

    Товар, отправляемый клиентам, необходимо маркировать небольшими наклейками. Нужна программа, которая быстро и разом выведет на печать от 1 до 12 наборов таких этикеток и информационных листов (коробка с документами, номер накладной, получатель, город). Образцы и ...

    Прикладное ПО22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание базы по заявкам

    Для складской/транспортной компании нужна веб-система управления заявками. Менеджеры, производство и склад с транспортом разделены территориально, нужно их слаженное сотрудничество с сокращением времени на коммуникации. Требуются следующие ключевые функции: - Авторизация пользователя (администратор базы, менеджер продаж, транспортник, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кросс-платформенная презентация

    $100

    Требуется создать презентацию с использованием FLASH. Примерно 12 слайдов, переход между ними - стрелками, во время играет музыка, на некоторых страницах будет стоять видео (2 ролика) и аудио (2 файла), на этом время основная музыка ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание из PPT кросс-платформенной презентации

    Дано - презентация ppt + mp3 файл для фоновой музыки. Необходимо сделать CD диск, который будет автоматически запускаться, как на mac платформе, так и на pc, показывать эту презентацию и при этом будет играть музыка. ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать из презентации кросс-платформенный диск

    Дано - презентация ppt + mp3 файл для фоновой музыки. Необходимо сделать CD диск, который будет автоматически запускаться, как на mac платформе, так и на pc, показывать эту презентацию и при этом будет играть музыка. ...

    Презентациинет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод текста на английский

    Добрый день! Нужен перевод текста на английский. В предложении сообщайте свою цену. Текст желательно перевести до понедельника. Пожалуйста, сообщайте уровень квалификации применительно к данной сфере - архитектура и строительство, общая лексика. Спасибо. К сожалению, оплатить ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сверстать сайт на основе шаблона PSD + скрипты

    Надо сделать сайт по фотошоповскому шаблону и написать скрипты для двух страниц - отправка почты с сайта, и сбор параметров для просчета заказа - размер, тираж, и все такое. (сначала выбираем вид продукции, потом заполняем ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Простой скрипт для сайта - сборка формы в письмо

    Нужен скрипт - сбор данных из формы в письмо и отправка его по двум адресам сразу. Письмо состоит из описаний полей и их введенных значений. Каждое значения поля - на отдельной строке (через пустую строку), кроме размеров ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сайта по готовому дизайну

    Требуется FLASH дизайнер, готовый создать сайт - портфолио фотостудии по готовому эскизу. Внешняя часть и админка для управления галереями и их содержимым. От желающих потребуются консультации по поводу возможности реализации в сайте дополнительных функций (дозагрузка ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дикторы-носители английского языка

    Нужны два диктора, носители английского языка - Американского и Английского, озвучить корпоративный фильм. Нужен приятный тембр голоса и выразительная риторика. Для определения цены вопроса прошу прислать пробную запись любого произвольного текста не меньше минуты в ...

    Озвучивание3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен программист для простого движка сайта

    $100

    Требуется сделать простой движок (наполнение разделов сайта статьями - чтобы это делал клиент, а не программист/верстальщик) и динамические меню на основании статей, добавляемых через этот движок. Нужно несколько кратких ICQ консультаций по подготовке ТЗ и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
lavrov-voice
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Озвучить два ролика по 15 секунд
Впервые работаю с Алексеем. Приятно удивлен вежливым общением и вниманием к деталям. Спасибо за грамотную постановку задачи и оперативное решение финансовых вопросов. Очень доволен сотрудничеством. :)
Отличный диктор! Рекомендую к сотрудничеству - большой опыт работы, прекрасный тембр и умение создать нужную интонацию. Настоящий Brand Voice! Вся работа была выполнена даже раньше оговоренного срока, все дополнительные пожелания учтены и перезаписаны. Помимо всего прочего, что немаловажно, коммуникабельный, вежливый и ответственный человек! Спасибо, Дмитрий! Успехов в работе!
Ответный отзыв
Slavison
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Кросс-платформенная презентация
Второй раз работаю с Алексеем, добропорядочный и приятный в общении заказчик. Рекомендую.
Отличный специалист, быстро и грамотно выполняющий работу - причем, всегда на "5+". Сотрудничаем второй раз, и, думаю, посотрудничаем еще! Спасибо, Вячеслав! Удачи в делах!
Ответный отзыв
Slavison
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Создание из PPT кросс-платформенной презентации
Вежливость, спокойствие, пунктуальность и умение грамотно ставить задачу — наиболее ценные и почитаемые качества. Алексей обладает ими всеми, несомненно!
Вячеслав выполнил свою работу на все 150%, все дополнительные пожелания были учтены, работа была сделана точно по поставленной задаче, в срок, клиент, для которого Вячеслав помогал нам реализовать этот проект - принял результат и остался доволен! Помимо всего прочего, что немаловажно - вежлив, тактичен, а уровень знаний подтверждает профессионализм и умение грамотно работать. Спасибо большое!
Ответный отзыв
luvia
Гость 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$16
10 баллов
15 лет назад
Перевод текста на английский
Прекрасный заказчик и просто приятный, позитивный человек. Задание ставит чётко, своевременно отвечает на все вопросы,с оплатой тоже никаких проблем не возникло. Всем рекомендую работать с этим человеком!!!
Очень вежливый и ответственный специалист, быстро откликнулась и отлично выполнила свое задание, точно в срок, несмотря на то, что времени было мало. Оказывала консультации по ходу работы. Рекомендую другим работодателям! Спасибо, Елена! Надеюсь, еще посотрудничаем!
Ответный отзыв
sergey1
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Сверстать сайт на основе шаблона PSD + скрипты
Приятно было работать
Сергей показал себя не только квалифицированным программистом, но и исполнительным и вежливым человеком. Работа была выполнена быстро, без задержек, с проявлением инициативы и отличного понимания задачи. Благодарен ему за сотрудничество и рекомендую всем как хорошего сотрудника по web-проектам.
Ответный отзыв