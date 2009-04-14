Надо начитать текст для двух роликов по 15 секунд, интонация расслабленная, тематика - новое инновационное кресло. Подробности в почте.
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Сайты и магазины на платформах Bitrix24, Tilda
Простая видеосъемка и монтаж (статика без спецэффектов), микрофон
Оформление профилей в социальных сетях, сбор аудиторий ВК (TargetHunter)
Гео: Москва и Московская область (восточное направление)
- Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сверстать на Флеше презентацию. пример на похожую работу: http://narod.ru/disk/59431255001.94d17888f1c493c23f9af2a6acf1e023/italsofa_ipp_luglio12.zip.html Оплата - Я.Деньги.Закрыт11 лет назад
Нужно сверстать сайт для фотографа с системой управления галереями. Основа сайта - грамотно нарезанный и сверстанный в html дизайн, листание фоток - javascript. + галереи, листающиеся мышью как на http://joelgrimes.com/ (мышь-стрелка, меняющая направление) + Простые страницы (около ...Закрыт14 лет назад
Товар, отправляемый клиентам, необходимо маркировать небольшими наклейками. Нужна программа, которая быстро и разом выведет на печать от 1 до 12 наборов таких этикеток и информационных листов (коробка с документами, номер накладной, получатель, город). Образцы и ...Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для складской/транспортной компании нужна веб-система управления заявками. Менеджеры, производство и склад с транспортом разделены территориально, нужно их слаженное сотрудничество с сокращением времени на коммуникации. Требуются следующие ключевые функции: - Авторизация пользователя (администратор базы, менеджер продаж, транспортник, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создать презентацию с использованием FLASH. Примерно 12 слайдов, переход между ними - стрелками, во время играет музыка, на некоторых страницах будет стоять видео (2 ролика) и аудио (2 файла), на этом время основная музыка ...Презентации1 исполнительЗавершен14 лет назад
Дано - презентация ppt + mp3 файл для фоновой музыки. Необходимо сделать CD диск, который будет автоматически запускаться, как на mac платформе, так и на pc, показывать эту презентацию и при этом будет играть музыка. ...Презентации1 исполнительЗавершен15 лет назад
Дано - презентация ppt + mp3 файл для фоновой музыки. Необходимо сделать CD диск, который будет автоматически запускаться, как на mac платформе, так и на pc, показывать эту презентацию и при этом будет играть музыка. ...Презентациинет заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Нужен перевод текста на английский. В предложении сообщайте свою цену. Текст желательно перевести до понедельника. Пожалуйста, сообщайте уровень квалификации применительно к данной сфере - архитектура и строительство, общая лексика. Спасибо. К сожалению, оплатить ...Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Надо сделать сайт по фотошоповскому шаблону и написать скрипты для двух страниц - отправка почты с сайта, и сбор параметров для просчета заказа - размер, тираж, и все такое. (сначала выбираем вид продукции, потом заполняем ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен скрипт - сбор данных из формы в письмо и отправка его по двум адресам сразу. Письмо состоит из описаний полей и их введенных значений. Каждое значения поля - на отдельной строке (через пустую строку), кроме размеров ...Завершен16 лет назад
Требуется FLASH дизайнер, готовый создать сайт - портфолио фотостудии по готовому эскизу. Внешняя часть и админка для управления галереями и их содержимым. От желающих потребуются консультации по поводу возможности реализации в сайте дополнительных функций (дозагрузка ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужны два диктора, носители английского языка - Американского и Английского, озвучить корпоративный фильм. Нужен приятный тембр голоса и выразительная риторика. Для определения цены вопроса прошу прислать пробную запись любого произвольного текста не меньше минуты в ...Озвучивание3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется сделать простой движок (наполнение разделов сайта статьями - чтобы это делал клиент, а не программист/верстальщик) и динамические меню на основании статей, добавляемых через этот движок. Нужно несколько кратких ICQ консультаций по подготовке ТЗ и ...Завершен18 лет назад