Отличный диктор! Рекомендую к сотрудничеству - большой опыт работы, прекрасный тембр и умение создать нужную интонацию. Настоящий Brand Voice! Вся работа была выполнена даже раньше оговоренного срока, все дополнительные пожелания учтены и перезаписаны. Помимо всего прочего, что немаловажно, коммуникабельный, вежливый и ответственный человек! Спасибо, Дмитрий! Успехов в работе!