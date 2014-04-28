Озвучить два ролика по 15 секунд

Голос: женский Подача: информационная, чтоб человек понял что звонит автообзвон только к концу ролика Тип ролика: информационный Музыка: не нужна Комментарии: ролик должен информировать клиента что ему повезло ) и он может купить фильтр для очистки питьевой ...
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Надо начитать текст для двух роликов по 15 секунд, интонация расслабленная, тематика - новое инновационное кресло. Подробности в почте.
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