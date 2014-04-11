Начитка IVR

Вы получаете материалы, читаете их и даете видео-отзыв в стиле: Я, такой то, получил(а) от "A" материалы по "Б". Больше всего мне (не)понравилось "С". Примечание: - материалы на 10-30 страниц - продолжительность вашего видео не менее 59 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Голос: женский
Подача: информационная, чтоб человек понял что звонит автообзвон только к концу ролика
Тип ролика: информационный
Музыка: не нужна
Комментарии: ролик должен информировать клиента что ему повезло ) и он может купить фильтр для очистки питьевой воды напрямую у импортера
Хронометраж: для первого ролика 20-25 секунд (в общем как получится, темп диктовки средний)
Нужно записать три ролика WAV, 8000 герц, 16 бит, моно
Жду предложение по срокам ( нужно вчера ) /стоимости В Россию могу платить в Дол Вэбмани. +38 067 440 79 29 Дмитрий , aaabccc/гав/yandex.ru
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Тишина 1,5 секунды… Здравствуйте, (пауза 1.5 секунды) Наша компания завозит в Украину фИльтры для очистки питьевой воды. Мы предлагаем фИльтры средней ценовой категории минУя всех посредников, по ценам ниже, чем в интернете. Если для Вас актуален вопрос приобретЕния нового фИльтра для воды, нажмите 1 для связи с консультантом, (пауза 1 секунда) нажмите 2 чтобы заказать обратный звонок на более удобное время, (пауза 1 секунда) нажмите 3 чтоб не получать больше интересные предложения . Желаем Вам хорошего дня.
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(пауза 1 секунда) Оставьте голосовую заявку после звукового сигнала
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(пауза 1 секунда) Мы будем скучать по Вам. До свиданье.
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