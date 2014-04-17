Телефонное приветствие

ОзвучиваниеЗавершен1 заявка168 просмотров
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Записать краткое приветствие для корпоративного автоответчика на основе заданного текста.

10 лет назад
komanda
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$10
1 день
Озвучка в любой сфере - это заочное общение с людьми, которым адресовано звуковое послание. Будь то впервые набравший номер телефона клиент, или покупатель, посещающий ритейл магазин. Ирина готова донести до Слушателей тот настрой, который Вам нужен. В этом убедился сам. Спасибо!
Отличный заказчик! Вежливое, приятное общение, профессиональный подход, мгновенная оплата. Быстро и легко сработались.
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