Сергей показал себя не только квалифицированным программистом, но и исполнительным и вежливым человеком. Работа была выполнена быстро, без задержек, с проявлением инициативы и отличного понимания задачи. Благодарен ему за сотрудничество и рекомендую всем как хорошего сотрудника по web-проектам.