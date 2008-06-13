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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Сергей показал себя не только квалифицированным программистом, но и исполнительным и вежливым человеком. Работа была выполнена быстро, без задержек, с проявлением инициативы и отличного понимания задачи. Благодарен ему за сотрудничество и рекомендую всем как хорошего сотрудника по web-проектам.
Ответный отзыв
Приятно было работать