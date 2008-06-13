sergey1

Сергей Курьянов sergey1

 
44 годаРоссия/Рубцовск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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alex_idea
Пырков 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Сверстать сайт на основе шаблона PSD + скрипты
Сергей показал себя не только квалифицированным программистом, но и исполнительным и вежливым человеком. Работа была выполнена быстро, без задержек, с проявлением инициативы и отличного понимания задачи. Благодарен ему за сотрудничество и рекомендую всем как хорошего сотрудника по web-проектам.
Приятно было работать
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