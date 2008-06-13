Сверстать сайт на основе шаблона PSD + скрипты

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок244 просмотра

Надо сделать сайт по фотошоповскому шаблону и написать скрипты для двух страниц - отправка почты с сайта, и сбор параметров для просчета заказа - размер, тираж, и все такое. (сначала выбираем вид продукции, потом заполняем поля формы, относящиеся ИМЕННО к этому виду продукции), при выборе вида продукции в выпадающем меню - меняется изображение этой продукции в нужном участке формы. На выходе надо страницы (не больше шести страниц одного и того же шаблона) и рабочие скрипты с двумя адресами отправки сообщений. Исходник - фотошоповский файл по слоям.

В приложении - образец дизайна для оценки сложности макета, финальный вариант всех страниц пришлю по договоренности о сроках и бюджете.

Пожалуйста, сообщайте свои цены за эту работу и реальные сроки исполнения, исходя из своей занятости.

Огромное уважение тем, кто гарантирует свою онлайн доступность в icq и почте, а не имеет обыкновения исчезать на неделю, а потом извиняться. Оплата по выполнению - в Москве лично, вебмани, на телефонный счет.

Спасибо!

17 лет назад
alex_idea
Пырков 
48 лет
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

sergey1
Сергей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
Сергей показал себя не только квалифицированным программистом, но и исполнительным и вежливым человеком. Работа была выполнена быстро, без задержек, с проявлением инициативы и отличного понимания задачи. Благодарен ему за сотрудничество и рекомендую всем как хорошего сотрудника по web-проектам.
Приятно было работать

Заявки фрилансеров

sergey1
Сергей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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