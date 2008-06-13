Сверстать сайт на основе шаблона PSD + скрипты

Надо сделать сайт по фотошоповскому шаблону и написать скрипты для двух страниц - отправка почты с сайта, и сбор параметров для просчета заказа - размер, тираж, и все такое. (сначала выбираем вид продукции, потом заполняем поля формы, относящиеся ИМЕННО к этому виду продукции), при выборе вида продукции в выпадающем меню - меняется изображение этой продукции в нужном участке формы. На выходе надо страницы (не больше шести страниц одного и того же шаблона) и рабочие скрипты с двумя адресами отправки сообщений. Исходник - фотошоповский файл по слоям.

В приложении - образец дизайна для оценки сложности макета, финальный вариант всех страниц пришлю по договоренности о сроках и бюджете.

Пожалуйста, сообщайте свои цены за эту работу и реальные сроки исполнения, исходя из своей занятости.

Огромное уважение тем, кто гарантирует свою онлайн доступность в icq и почте, а не имеет обыкновения исчезать на неделю, а потом извиняться. Оплата по выполнению - в Москве лично, вебмани, на телефонный счет.

Спасибо!