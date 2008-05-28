Срочная верстка макетов

Есть макеты (главная + 2 внутренних):

http://vick.ru/shared/collages_mainpage_books.jpg

http://vick.ru/shared/collages_OnlineShop.jpg

http://vick.ru/shared/collages_OnlineShop_lev1.jpg

Нужно их сверстать в самом простом варианте, но максимально кроссброузерно. Я буду проверять в стандартных броузерах – ослик шестой и седьмой, мозилла, опера – на разрешениях от 1024 и выше.

Обычные критерии – аккуратность, основная валидность (чтобы валидатор не нашел критических ошибок), максимальное соответствие макету, картинки без разводов, но с небольшим весом – ну и Ваша ответственность на первом месте, конечно : )

Особенность - большая картинка, что идет фоном в шапке, справа от логотипа, должна быть отдельно, т.е. меняться. Это видно в различии между первым и вторым макетом, при этом форма авторизации и ссылки выбора языков идут поверх фона, без нарезки фоновой картинки.

Div/table - неважно, важны качество и кроссброузерность, а также сроки. Нужно сверстать в течение сегодняшнего дня, чем раньше, тем лучше.

Ваше предложение по срокам и цене? А также Ваше портфолио покажите, плиз?

Если есть вопросы - слушаю.