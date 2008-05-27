Дано сайт: http://www.new-kurkino.ru/ Задача: решить проблему с отображением сайта во всех браузерах. Более четкая постановка задачи в файле: http://docs.google.com/Doc?id=ddh6gfrc_42cz6zmrhc Бюджет: 250 рублей Что нужно для начала: ...
Натянуть дизайн магазина на движок
Здравствуйте. Нужно натянуть дизайн магазина на движо shopcms или shop script. По сути это одинаковые движки, но предпочтение отдаю ShopCMS. Работа НЕ разовая. Предлагать сроки и цены в icq 488229671
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо граммотно сверстать средствами CSS макет страницы по образцу http://slideshowpro.net/ (дизайн и цветовая схема немного изменена). Будет здорово (но не обязательно), если сможешь управиться с прозрачными PNG в CSS - хочется, чтобы ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт17 лет назад
Надо сверстать шаблон для Joomla1.0.15+VirtueMart1.0.15 из .psd. Все страницы делаются на основе первой ,за исключением одной - "О компании". В приложении вариант в jpg для ознакомления.HTML-верстка7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужна сверстать макет под джумулу и настроить модули. Подробности в ICQ 989669. Предоплата будет в середине работы. Бюджет 100 долларов. Сроки 2-3 дня.Завершен17 лет назад
- $20
Сверстать страницу, которая встроит содержимое одного сайта в другой. файл - http://kleverex.com/scryve/scryve_tree_huggerhome3.psd Можно использовать верстку с http://www.treehugger.com/ и http://scryve.com/ Оплата по факту либо безопасная сделка.Завершен17 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Есть проект - сайт для одного из факультетов регионального ВУЗа. Сделали дизайн - теперь требуется верстка. Нужно сверстать макет, который в Приложении к проекту. Сроки не жмут. ...Завершен17 лет назад
- $50
Уважаемые верстальщики! Нужна блочная верстка сайта. Должно корректно отображаться в MozillaFireFox, Opera, IE6, IE7. Чистота HTML и CSS файла. Жду ваших предложений.Завершен17 лет назад
Необходимо сверстать странички в ХТМЛ, ризиновые таблицы. Желательно закончить к завтрашнему вечеру.Завершен17 лет назад
- $150
Требуется сверстать 5 страниц, качественной версткой на div-ах, с поддержкой IE6, 7, 8, FF2, Opera 8,9. Подробное техниеское задание и исходники дизайна отправлены по электронной почте.Завершен17 лет назад
Семантическая верстка psd макета под slaed 2,5 liteЗавершен17 лет назад