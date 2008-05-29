Исправить CSS на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки287 просмотров

Дано сайт: http://www.new-kurkino.ru/

Задача: решить проблему с отображением сайта во всех браузерах. Более четкая постановка задачи в файле: http://docs.google.com/Doc?id=ddh6gfrc_42cz6zmrhc

Бюджет: 250 рублей

Что нужно для начала:

1. Дайте ссылку на ОДНУ вашу последнюю работу по верстке.

2. Дайте ваши контакты

CSS
17 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$1
1 день
Отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую.
Добрый вечер. Господа фрилансеры, если Вы задумались, стоит ли работать с Юрием, смело соглашайтесь. После работы на такого заказчика остаются только положительные эмоции. С уважением Швец Денис Владимирович (EasyLife). URL: http://www.design.easylife.by E-mail: [email protected] ICQ: 458759502 MSN: [email protected]

Заявки фрилансеров

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37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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