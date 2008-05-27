Граммотно сверстать на CSS макет страницы

Необходимо граммотно сверстать средствами CSS макет страницы по образцу http://slideshowpro.net/ (дизайн и цветовая схема немного изменена).

Будет здорово (но не обязательно), если сможешь управиться с прозрачными PNG в CSS - хочется, чтобы на текстурном фоне (повоторяющийся background) была тень от основного блока с контентом (кое-какие наработки в этом плане имеются).

Знание MODx http://modxcms.com/ приветствуется!