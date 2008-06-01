Уважаемые фрилансеры! Есть проект - сайт для одного из факультетов регионального ВУЗа. Сделали дизайн - теперь требуется верстка. Нужно сверстать макет, который в Приложении к проекту. Сроки не жмут. ...
Сверстать страницу
Сверстать страницу, которая встроит содержимое одного сайта в другой.
файл - http://kleverex.com/scryve/scryve_tree_huggerhome3.psd
Можно использовать верстку с http://www.treehugger.com/ и http://scryve.com/
Оплата по факту либо безопасная сделка.
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