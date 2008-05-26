Нужно сверстать меню для страницы. В архиве есть уже сверстанное меню в двух экземплярах.

Оба варианта не подходят. Нужно такое как на картинке menu.jpg .

Можно использовать то что уже есть, или сделать с нуля. псд меню есть .

Каждый блок меню должен быть динамическим, с возможностью добавлять новые пункты.

Фон страницы будет меняться. Это нужно предусмотреть.

Обязательно кросбраузерность (ие6,ие7, опера 9,фф2 достаточно)

Вот архив _http://kdimon2005.narod.ru/file/test.rar

Цена вопроса 5$. Оплата по факту.

Ставки типа "сделаю,обращайтесь"скорей всего проигнорирую. Пишите, если Вам есть что показать.