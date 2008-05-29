Требования к соискателям: 1) Портфолио (не менее 5 работ). 2) Опыт работы с разными CMS (для дальнейшего сотрудничества - работы будет много). 3) Стоимость. 4) Ваше желание работать. В личку ...
Требуется написать модуль для ДЛЕ
Для авто сайта требуется написать модуль под ДЛЕ с функциями и возможностями: что бы зарегистрированный пользователь мог оставить сообщение на сайте для водителя, указав его номерной знак, который бы потом и отображлася в графическом виде рядом с комментарием.
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