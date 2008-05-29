Требуется написать модуль для ДЛЕ

Очень понравилось работать с Максимом. Все быстро и качественно, с вниканием в нужды и требования заказчика и самого проекта. Изготовленный модуль работает отлично. В дальнейшем только буду рад обратиться именно к Вам со своими идеями. Спасибо за помощь.