Редактирование HTML. Монотонная, простая работа.

Работа очень проста и достаточно монотонна. Есть некий html, который можно посмотреть тут: http://macbit.ru/tmp/code_1.txt его надо достаточно просто переверстать в такой вид: http://macbit.ru/tmp/code_2.txt

И так про каждый HTML тег. Всю информацию в первоначальной форме я дам. Всего 84 тега. Стоимость 30 центов за тег. При этом учтите, что некоторые теги есть очень простые, где вобще 2 строки текста.

Оплату сделаем поэтапной — 10 тегов, оплата. Чтоб не получилось так, что вы что-то делали не верно все время.

Для примера попрошу сделать один простейший тег с одним атрибутом. Если он будет сделан верно, то я его тоже оплачу. Деньги ВМЗ или ЯД.

+ надо будет сделать то же самое, но с CSS чуть в другой верстке, но это в пятницу.

Было бы просто восхитительно, если бы работа была сделанна сегодня. Очень хотелось бы, чтоб вы пользовались ICQ.