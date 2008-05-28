Сверстать макет до утра

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок165 просмотров

ТЗ к макету:

1. Верстка кроссбраузерная (IE6/7, Opera, Firefox, Safari);

2. Сетка жесткая (сайт не тянется в ширину);

3. Светло-голубые ссылки при наведении становятся красными, подчеркнутыми пунктиром.

4. Красные ссылки при наведении меняют сплошное подчеркивание на пунктирное.

5. Красные ссылки без подчеркивания (такими отмечены комментарии) при наведении становятся подчеркнутыми пунктиром. Слово «Михаил» в шапке является ссылкой.

6. «Добавить в избранное» - это не ссылка, а обычный текст (не делать ссылкой), число «18» справа – тоже просто текст (не ссылка).

7. Особое внимание к теням по периметру и закругленным уголкам!

Выбор верстальщика осуществляется по:

1) Портфолио;

2) Длительности нахождения в проекте;

3) Количеству отзывов.

В дальнейшем будут еще заказы, т.к. штатные верстальщики студии не справляются)

17 лет назад
dmitrij-mitvol
Дмитрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Jacinto
39 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$20
Так легко и приятно с заказчиком мне еще не работалось. Отзывчивый человек, держит свою слово. Спасибо!!!

Заявки фрилансеров

Jacinto
39 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад

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