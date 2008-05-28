Здравствуйте. Нужно натянуть дизайн магазина на движо shopcms или shop script. По сути это одинаковые движки, но предпочтение отдаю ShopCMS. Работа НЕ разовая. Предлагать сроки и цены в icq 488229671
Сверстать макет до утра
ТЗ к макету:
1. Верстка кроссбраузерная (IE6/7, Opera, Firefox, Safari);
2. Сетка жесткая (сайт не тянется в ширину);
3. Светло-голубые ссылки при наведении становятся красными, подчеркнутыми пунктиром.
4. Красные ссылки при наведении меняют сплошное подчеркивание на пунктирное.
5. Красные ссылки без подчеркивания (такими отмечены комментарии) при наведении становятся подчеркнутыми пунктиром. Слово «Михаил» в шапке является ссылкой.
6. «Добавить в избранное» - это не ссылка, а обычный текст (не делать ссылкой), число «18» справа – тоже просто текст (не ссылка).
7. Особое внимание к теням по периметру и закругленным уголкам!
Выбор верстальщика осуществляется по:
1) Портфолио;
2) Длительности нахождения в проекте;
3) Количеству отзывов.
В дальнейшем будут еще заказы, т.к. штатные верстальщики студии не справляются)
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