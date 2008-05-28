Сверстать макет

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок156 просмотров

Необходимо сверстать вот этот макет.

Форма уже есть осталось только подогнать под дизайн.

При растяжке рука должна отъезжать.

Макет:

http://img129.imageshack.us/img129/1493/maketap0.jpg

P.S. Стоит расчитывать на дальнейшее сотрудничество.

17 лет назад
sterjakov
Игорь 
34 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Splitter
Дмитрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
$20
Приятно с ним работать. Всегда поможет, откликнется. Оплачивает работу вовремя. Большой плюс!

Заявки фрилансеров

Splitter
Дмитрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад

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