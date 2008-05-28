Здравствуйте. Нужно натянуть дизайн магазина на движо shopcms или shop script. По сути это одинаковые движки, но предпочтение отдаю ShopCMS. Работа НЕ разовая. Предлагать сроки и цены в icq 488229671
Сверстать макет
Необходимо сверстать вот этот макет.
Форма уже есть осталось только подогнать под дизайн.
При растяжке рука должна отъезжать.
Макет:
http://img129.imageshack.us/img129/1493/maketap0.jpg
P.S. Стоит расчитывать на дальнейшее сотрудничество.
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