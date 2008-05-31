Необходимо сверстать 3 типа страниц, закругленные углы блоков - CSS или JS(без графики)

Верстка дивная. Варианты работы - либо безопасная сделка, либо вы предоставляете вариант верстки наиболее простой из 3х страниц, если он меня устраивает, оплачиваю всю стоимость, вы делаете оставшуюся часть

Указывайте цены в предложениях. Само собой верстка должна быть аккуратная, валидная=)