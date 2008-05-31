Сверстать 3 типа страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок339 просмотров

Необходимо сверстать 3 типа страниц, закругленные углы блоков - CSS или JS(без графики)

Верстка дивная. Варианты работы - либо безопасная сделка, либо вы предоставляете вариант верстки наиболее простой из 3х страниц, если он меня устраивает, оплачиваю всю стоимость, вы делаете оставшуюся часть

Указывайте цены в предложениях. Само собой верстка должна быть аккуратная, валидная=)

CSSJavaScript
17 лет назад
alarm
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$50
1 день
Все было сделано очень быстро и качественно. Аккуратный и валидный код, с которым приятно работать очень порадовал. Я бы даже сказал что работа Михаила превзошла мои ожидания=)
Работа была одобрена и оплачена без каких-либо замечаний, приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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