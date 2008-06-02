Дивная верстка

Есть макеты (главная + 2 внутренних): http://vick.ru/shared/collages_mainpage_books.jpg http://vick.ru/shared/collages_OnlineShop.jpg http://vick.ru/shared/collages_OnlineShop_lev1.jpg Нужно их сверстать в самом простом варианте, но максимально кроссброузерно. Я буду проверять в стандартных броузерах – ослик шестой и седьмой, мозилла, ...