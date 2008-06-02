Дивная верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок504 просмотра

Необходима валидно сверстать 2 сайта, каждый сайт состоит из 3-5 страниц. Бюджет на один сайт 2500 р. Нужна именно валидная и резиновая верстка, если работа устроит, возможно дальнейшее сотрудничество.

17 лет назад
ldeee
Денис 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$250
2 дня
Было приятно работать с грамотным человеком, надеюсь на дальнейшие сотрудничество.
Все отлично. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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