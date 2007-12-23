Очень легкий Java скрипт

Суть:

на странице есть поле select, например:

...

около 20 параметров.

Мне нужно чтобы при выборе параметров в нужном мне месте появлялся определенный текст, например если я выбираю Параметр 1, то у меня появляется Текст 1. Если Параметр 2, то Текст 2 и т.д.

Всего есть четыре текста. Т.е. я просто в форме указываю какому параметру какой текст соответсвует.

Все это дело должно происходить естественно без перезагрузки, т.е. тексты должны появляться сразу после выбора.

Как я это вижу:

1) подключаем внешний js

2) у каждого параметра ставим id, который соответсвует тому или иному тексту

3) те тексты, которые должны выводиться ограничичваем div'ами

Текст

4) при выборе параметра скрипт "показывает" тот или иной текст в зависимости от параметра

Вот как-то так наверное...