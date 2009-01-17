Необходимо создать аналог www.i.ua, только портал будет ориентирован на узкий сегмент с особым контентом (подробности - реальному исполнителю). Посещаемость через год ожидается порядка 20 000 в сутки. Почта + файловый хостинг объемом порядка 10 терабайт. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простейший сайт с интересным и наглядным дизайном и сверстать его. Схематичный пример дизайна: http://weblancer.net/users/ArtLab/portfolio/45053.html#item . То есть соотношение графики/информации должно быть таким же. Всего четыре страницы(четыре кнопки наверху). Основной функционал - заполнение формы(после этого форма отправляется на e-mail).Больше нет ничего.
Абсолютно никакой накрутки сложности. Все элементарно(не нужна CMS). Принципиальна цена и срок(сразу указывать в предложениях).
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