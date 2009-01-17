Необходимо создать простейший сайт с интересным и наглядным дизайном и сверстать его. Схематичный пример дизайна: http://weblancer.net/users/ArtLab/portfolio/45053.html#item . То есть соотношение графики/информации должно быть таким же. Всего четыре страницы(четыре кнопки наверху). Основной функционал - заполнение формы(после этого форма отправляется на e-mail).Больше нет ничего.

Абсолютно никакой накрутки сложности. Все элементарно(не нужна CMS). Принципиальна цена и срок(сразу указывать в предложениях).