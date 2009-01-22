Дизайн + верстка + свой двиг

Сайт для фирмы по продаже светового оборудования (дискотеки и т.п.)

— дизайн

цвета с насыщенностью 70%

остальное ваша фантазия

— верстка

Все стили вынести в css

забейте на правильное отображение в ie — это зло

SEO Friendly

— программная часть

!!!полностью написать с нуля !!!

язык программирования очень желательно Parser 3

функционал простейший, добавить/заменить контент , обратная связь, выгрузка из xml

Цена до 500 у.е.

Сайт будет состоять из шести разделов , два из них с подразделами .

Все тексты имеются.

Так-же на дизайн и программную часть нужен копирайт (захотели заказчики).

Оплата только по факту выполнения , вы показываете JPG 'и замалеванные ватермарками , заказчику нравится, и после этого происходит оплата

Сдать в формате psd до 7-го февраля .

*Предложения оставлять только здесь.

*В личку не пишите.

*На почту тоже.

жду.