Туристичекий портал (похожий iglobe.ru)

Создание тур.портала с информацией для путешественников - продажа билетов, гостиниц, информационный портал (возможность поиска информации по странам, городам), форум.

Подробное ТрЗ в excell готовы выслать на мейл при получении заявки на эл. адрес [email protected]

Требования к исполнителю: компания или специалист, с собственным портфолио аналогичных ресурсов, готовность к оперативной работе и дальнейшему сотрудничеству, разумные цены. Оплата по договору. Просьба направлять ссылки на работающий сайт с похожим функционалом!!!

Просьба не писать сообщения и комментарии "не о чем", не тратить свое время, если в портфолио только пара сайтов визиток.