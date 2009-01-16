Нужен сервис безопасных сделок

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужен сервис безопасных сделок для группы торговых площадок, пример http://weblancer.net/help/16.html

ОПЛАТА ПО ФАКТУ

Бюджет маленький.

15 лет назад
SEO-HUNTER
Юрий 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт фотоклуба

    Требуется сайт полный аналог photosite.ua Требования PHP + MySQL не на базе CMS оплата WM, возможно предоплата с протекцией до полного выполнения Предложения пишите сюда, в личку не надо спамить, сразу указывайте вашу цену и ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать ТЗ

    Нужно написать ТЗ по функциональности точно как на bananastreet.ru полный клон полностью все разделы и функциональность проект можете назвать любым именем. оплата через webmoney после утверждения тз.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт актерского агенства

    $500

    Возможно использование системы CMS типа друпал или джумла. Необходимо реализовать возможность добавления/модерации анкет актеров. А также, кроме основной текстовой информации, возможность загружать к анкетам фото/видео/аудио материалы. Необходимо разработать стильный дизайн. Все остальные подробности по проекту при дальнейшей переписке.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Website для компании скупающей золото у населения

    Внимание обновление: появилось подробное ТЗ. Смотрите прикреплённый файл. Нужен сайт визитка «под ключ» для компании скупающей золото у населения. Заказчик хочет сайт по образцу вот этого: http://cashoutgold.com Вот еще несколько сайтов занимающихся той же работой. http://cash4gold.com/ http://webuygold.com/ Важно!: не забудьте ...

    Сайты «под ключ»57 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт про Панаму

    $3500

    Нужно сделать он-лайн проект(сайт), на основе www.newlifepanama.ru и www.parpanama.com / Задача: показать, что Панама - это рай на Земле. Выслушаем Все Ваши предложения по вопросу: как можно привлечь аудиторию к Панаме. требования проекта: осветить все приимущества ...

    Сайты «под ключ»66 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать простую блогосферу

    $1000

    Нужна простая блогосфера на стандартном бесплатном движке. Нагрузоустойчивость движка до 5000 посещений/сутки Вариант платного не исключен, при обосновании его необходимости. Работа в 2 этапа - см. ТЗ От исполнителя ожидается след. инфа: 1. Какой предлагается движок (и почему именно ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт для фотографа

    Всем привет! хотел бы что Вы оценили сколько будет стоить такого плана сайт http://www.glediska.kiev.ua с админ панелью... и без... чтоб можно было в Дримвивер все редактировать... Жду от Вас 2 цены... и срок Админки предлагайте все кроме Джумлы Дизайн ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется создание сетки из 40 сайтов

    Требуется веб мастер для создания сетки из 40 типовых сайтов на немецком языке. каждый сайт примерно 10-20 страниц. желательно что бы был один движок у всех сайтов. контент мы предостовляем дизайн возможно но хотелось бы узнать цену с ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад