Website для компании скупающей золото у населения

Внимание обновление: появилось подробное ТЗ. Смотрите прикреплённый файл.

Нужен сайт визитка «под ключ» для компании скупающей золото у населения. Заказчик хочет сайт по образцу вот этого: http://cashoutgold.com

Вот еще несколько сайтов занимающихся той же работой.

http://cash4gold.com/

http://webuygold.com/

Важно!: не забудьте указать цену за ваши услуги при ответе. Я понимаю что для точной цены нужно подробное ТЗ, но приблизительная цена меня тоже устроит. Пожалуйста, не пишите мне в личку цену – только вопросы по проекту. Спасибо!