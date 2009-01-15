Сайт фотоклуба

Нужно написать ТЗ по функциональности точно как на bananastreet.ru полный клон полностью все разделы и функциональность проект можете назвать любым именем. оплата через webmoney после утверждения тз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт полный аналог photosite.ua
Требования
PHP + MySQL
не на базе CMS
оплата WM, возможно предоплата с протекцией до полного выполнения
Предложения пишите сюда, в личку не надо спамить,
сразу указывайте вашу цену и срок выполнения
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