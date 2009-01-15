Создание креативного сайта с флеш-анимацией

Необходимо создать креативный сайт с флеш-элементами для промо акции.

Дизайн:

Дизайн раздела 1 написан на Флеш. Образец на http://www.tuborg.ua/

Дизайн разделов 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 написан по образцу http://www.tuborg.ua/greenfest/pre_party.html

Наполнение:

Наполнение раздела 2, 8: Статическое. Текст

Наполнение раздела 3, 4: Динамическое. Форма с отправкой данных на сайт и последующим отображением результатов обработки. Образец на http://www.kiyavia.com/rus/e-travel/

Наполнение раздела 5: Выполненная во Флеш карта мира. При нажатии на определенную страну высвечивается ее столица с количеством жителей.

Наполнение раздела 6: Выполненное во Флеш изображение автотранспорта с нанесенными логотипами (напимер изображение болида Формулы-1), которое можно поворачивать (вид спереди, сбоку, сзади, сбоку) и увеличивать определенную область при перемещении движка (пример на сайте http://www.vertu.com/ru/)

При нажатии на определенную область авто высвечивать информацию рекламодателя логотипа.

Данное флеш-изображение будет обновляться по мере добавления логотипов.

Наполнение раздела 7: Новостной раздел с изменением содержимого через админку.

Используемый язык программирования: PHP, база данных: MySQL.

Необходимы конкретные сроки, стоимость и примеры подобных ваших работ.