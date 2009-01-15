Сайт-аукцион под ключ

Необходим исполнитель (или команда) для реализации сайта "под ключ" - дизайн, админка. По структуре: Главная О компании (предусмотреть возможность создания подстраниц) Каталог Контакты. Подробнее выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создание сайта-аналога gagen.ru с нуля. Сайт будет иметь некоторые отличия от gagen.ru.
Для обсуждения стоимости и сроков пишите в личку. Возможно получение постоянной работы на создаваемом сайте со свободным графиком и работой из дома.
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