Создать простую блогосферу

Нужна простая блогосфера на стандартном бесплатном движке.

Нагрузоустойчивость движка до 5000 посещений/сутки

Вариант платного не исключен, при обосновании его необходимости.

Работа в 2 этапа - см. ТЗ

От исполнителя ожидается след. инфа:

1. Какой предлагается движок (и почему именно он)

2. Цена и срок каждого этапа

3. Минимум 1 пример аналогичного или близкого по функционалу проекта из своего портфолио

Все это здесь же в тендере

В приват, аську и пр. убедительная просьба обращаться только с уточняющими вопросами по ТЗ