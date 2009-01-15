Создать простую блогосферу

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна простая блогосфера на стандартном бесплатном движке.

Нагрузоустойчивость движка до 5000 посещений/сутки

Вариант платного не исключен, при обосновании его необходимости.

Работа в 2 этапа - см. ТЗ

От исполнителя ожидается след. инфа:

1. Какой предлагается движок (и почему именно он)

2. Цена и срок каждого этапа

3. Минимум 1 пример аналогичного или близкого по функционалу проекта из своего портфолио

Все это здесь же в тендере

В приват, аську и пр. убедительная просьба обращаться только с уточняющими вопросами по ТЗ

15 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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