Сайт для фотографа

Всем привет!

хотел бы что Вы оценили сколько будет стоить такого плана сайт http://www.glediska.kiev.ua

с админ панелью...

и без... чтоб можно было в Дримвивер все редактировать...

Жду от Вас 2 цены... и срок

Админки предлагайте все кроме Джумлы

Дизайн мой, от Вас просто сделать сайт

ps: в личку просьба не писать... такой бардак потом, капец...

заранее спасибо за понимание