Торговля запчастями на скутера

Требуется сайт полный аналог photosite.ua Требования PHP + MySQL не на базе CMS оплата WM, возможно предоплата с протекцией до полного выполнения Предложения пишите сюда, в личку не надо спамить, сразу указывайте вашу цену и ...
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