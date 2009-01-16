Разработка flash-сайта для РА

Нужно сделать он-лайн проект(сайт), на основе www.newlifepanama.ru и www.parpanama.com / Задача: показать, что Панама - это рай на Земле. Выслушаем Все Ваши предложения по вопросу: как можно привлечь аудиторию к Панаме. требования проекта: осветить все приимущества ...