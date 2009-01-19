Создать портал (почта, новости, видео и т.д.)

Нужно создать сайт-конкурс с голосованиями. Стандартный набор web 2.0 (фото, видео, комментарии, блоги, профили, рейтинг). Сразу хочу сказать что нужен эконом-вариант (учитываю не простую ситуацию с кризисом). Поэтому можно сделать на основе готовой CMS, с наиболее ...
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Необходимо создать аналог www.i.ua, только портал будет ориентирован на узкий сегмент с особым контентом (подробности - реальному исполнителю). Посещаемость через год ожидается порядка 20 000 в сутки. Почта + файловый хостинг объемом порядка 10 терабайт. Важна грамотная система управления контентом.
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