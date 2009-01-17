Нужен сайт под ключ.

Необходимо создать аналог www.i.ua, только портал будет ориентирован на узкий сегмент с особым контентом (подробности - реальному исполнителю). Посещаемость через год ожидается порядка 20 000 в сутки. Почта + файловый хостинг объемом порядка 10 терабайт. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт наподобие http://ruscams.com/
Цену и сроки жду от Вас.
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