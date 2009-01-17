Создание простого сайта на 8 страниц

Тематика: информация о строительной деятельности компании.

Шапка сайта должна состоять из:

1. Название компании.

2. Речевка: «С нашей компанией любая работа спорится».

3. Перечень страниц: Главная, дизайн, услуги, фотогалерея, цены, Сметный калькулятор, полезные советы, контакты.

4. Фон синий, на этом фоне рисунок от страницы сайта www.instrumentall.ru

5. Сайт разместить на домене www.stroy.instrumentall.ru

Так как сайт будет на одном и том же домене, т.е. на субдомене, то дизайн

- шапку сделать в таком же стиле, взять готовую www.instrumentall.ru с небольшим изменением.

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Необходимо установить сайт на домен.

По окончании работ предоставить:

- база данных сайта для восстановления , при падении сайта.

- Дизайн страничку главной страницы.

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Первый этап

Странички должны быть пустыми, без информации.

Иметь возможность добавлять или удалять странички и названия страничек с главной страницы.

Второй этап

При договоренности можем перейти ко второму этапу

Заполнению страниц и написанию статей.

Примечание

Фотографии есть, для заполнения страниц.