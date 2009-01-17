Создание простого сайта на 8 страниц

Необходимо создать простейший сайт с интересным и наглядным дизайном и сверстать его. Схематичный пример дизайна: http://weblancer.net/users/ArtLab/portfolio/45053.html#item . То есть соотношение графики/информации должно быть таким же. Всего четыре страницы(четыре кнопки наверху). Основной функционал - заполнение формы(после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: информация о строительной деятельности компании.
Шапка сайта должна состоять из:
1. Название компании.
2. Речевка: «С нашей компанией любая работа спорится».
3. Перечень страниц: Главная, дизайн, услуги, фотогалерея, цены, Сметный калькулятор, полезные советы, контакты.
4. Фон синий, на этом фоне рисунок от страницы сайта www.instrumentall.ru
5. Сайт разместить на домене www.stroy.instrumentall.ru
Так как сайт будет на одном и том же домене, т.е. на субдомене, то дизайн
- шапку сделать в таком же стиле, взять готовую www.instrumentall.ru с небольшим изменением.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Необходимо установить сайт на домен.
По окончании работ предоставить:
- база данных сайта для восстановления , при падении сайта.
- Дизайн страничку главной страницы.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый этап
Странички должны быть пустыми, без информации.
Иметь возможность добавлять или удалять странички и названия страничек с главной страницы.
Второй этап
При договоренности можем перейти ко второму этапу
Заполнению страниц и написанию статей.
Примечание
Фотографии есть, для заполнения страниц.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $500
Сайт для фирмы по продаже светового оборудования (дискотеки и т.п.) — дизайн цвета с насыщенностью 70% остальное ваша фантазия — верстка Все стили вынести в css забейте на правильное отображение в ie — это зло SEO Friendly — программная часть !!!полностью написать ...Завершен15 лет назад
- $200
Фансайт игры EVE Online "под ключ" Официальный сайт игры http://eve-online.com/ http://www.eve-online.com/community/toolkit.asp домен фансайта everussia.ru задача: дизайн, верстка, админка. цветовая гамма - аналогично официальному сайту.Закрыт15 лет назад
- $50
Нужен сайтик на Joomla: 1 ЧПУ 2 Модуль магазин с выводом рекомендуемых и новинок на главной странице 3 Виджеты (чтоб самому можно было вставить в блок текст, html, php) 4 Встроенный форум Плюс прикрутить простенький диз (6 блоков с простым ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Кто может взяться за такую вот работку?: на ДЛЕ либо СОБСТВЕННОМ движке ( если другой движ, пишите почему ) сделать ресурс городского портала всяких примочек типа погода, курсы валют и т.д. цеплять не нужно, другими словами ...Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт15 лет назад
Я уже объявлял подобный конкурс, но человек выигравший его попросту исчез. Поэтому снова открываю проект. Требуется проделать следующие работы: 1. Разработать дизайн. Надо добится некоего сходства по цветам и элементам дизайна с одним известным сайтом. Речь идет ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
Создание тур.портала с информацией для путешественников - продажа билетов, гостиниц, информационный портал (возможность поиска информации по странам, городам), форум. Подробное ТрЗ в excell готовы выслать на мейл при получении заявки на эл. адрес [email protected] Требования к ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт наподобие http://ruscams.com/ Цену и сроки жду от Вас.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую всех. Нужна точная копия по функционалу сайта www.biletoff.ru с другим дизайном. Времени даю максимум 2 недели. Жду предложений сюда или на [email protected] ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ СООБЩЕНИЯ БЕЗ СТОИМОСТИ БУДУТ СРАЗУ УДАЛЕНЫ.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Бюджет ровно 100 у.е. Нужен готовый сайт с форумом для девушки 22 лет, что бы она была там хозяйкой. Все дополнительные функции приветствуются. Дизайн лёгкий и простой. Тему предлагайте. Хочется рассмотреть уже готовый сайт. Что бы сразу купить и ...Завершен15 лет назад